Coronavirus, arrivano le mascherine. Si possono produrre in deroga alle norme

Condividi

di Antonio Amorosi – ’Italia è duramente colpita dall’emergenza Coronavirus ma le mascherine protettive risultano introvabili. Mancano in alcuni casi anche tra gli operatori sanitari. Anche il sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed ha presentato un esposto all’Ispettorato del lavoro e alla Procura della Repubblica lamentando “la persistente grave carenza di dispositivi di protezione”, in particolare di mascherine. I Paesi europei si sono chiusi a riccio, limitando l’esportazione di tale materiale medico. Una situazione a dir poco drammatica.

“Il Veneto potrebbe produrre le mascherine ‘made in Veneto’” aveva detto il governatore Luca Zaia pochi giorni fa, cercando una soluzione e aggiungendo: “chi ha la mascherina fa bene a utilizzarla. Purtroppo non ce ne sono e anche noi stiamo comprando da Sud Africa, America latina, India, Cina ma le difficoltà sono moltissime, le compriamo per rifornire i nostri sanitari. Voglio ricordare che tutti i Paesi del mondo non trovano mascherine, ci stiamo attrezzando per vedere se possiamo produrre qualcosa di alternativo”.