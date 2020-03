Coronavirus, Zaia: “Pronto al coprifuoco se necessario”

Condividi

Le proiezioni sul contagio da Coronavirus sono in crescita, se non si seguono le regole si rischia il crash sanitario e prima di questo si arriva al coprifuoco”. Lo ha sottolineato il Governatore del Veneto, Luca Zaia, sull’emergenza Coronavirus. “I nostri modelli statistici ci dicono che bisogna stare in isolamento, perché la prima cura contro il Coronavirus è curare sé stessi stando a casa evitando di avere contatti anche con i parenti e vicini di casa”.

E Zaia, a fronte ancora dei tanti veneti che frequentano alcuni parchi cittadini ha annunciato una possibile “ordinanza per chiudere parchi pubblici, giardini e spazi aperti di ritrovo”. Inoltre ha invitato i cittadini “a non andare più volte al giorno a fare la spesa per poter uscire. Se si dimentica qualche cosa – ha aggiunto – lo si acquista con la spesa del giorno dopo”.