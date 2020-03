Coronavirus, infermieri Nursing Up: Conte venga in trincea a vedere

Coronavirus, infermieri Nursing Up: Conte venga in trincea a vedere la situazione organizzativa al collasso, non possiamo più lavorare senza protezioni. De Palma: Iss chieda scusa a operatori – Roma, 16 mar. – In queste ore ci giungono denunce da parte di infermieri delle regioni più colpite dal Coronavirus sulle pessime condizioni in cui sono costretti a continuare ad operare: il Presiedente del Consiglio Conte venga in Lombardia a vedere come stiamo lavorando in trincea e metta fine a tutte le polemiche. Denunciamo con forza i problemi maggiormente rilevati: l’esposizione degli operatori al virus non seguita dalla somministrazione del tampone; la scarsità dei DPI e/o l’approvvigionamento di mascherine non idonee (il modello ‘Swiffer’ per intenderci, che nulla ha a che vedere con le filtranti ffp3 e ffp2 indicate dai protocolli anticontaminazione); dispositivi di protezione arrangiati con mezzi di fortuna, ad esempio con le buste della spazzatura; i turni infiniti del personale stremato e decimato dal contagio; il mancato reclutamento massivo di personale specializzato in grado di dar loro il cambio.

“Le ultime segnalazioni arrivano da Lazio e Campania dove sono state distribuite mascherine che non hanno i requisiti per essere impiegate in modo professionale. Mi chiedo cosa potrebbe accadere se anche al centro-sud si raggiungesse un livello di utilizzo delle strutture ospedaliere come quello della Lombardia. C’è anche chi segnala che, a fronte delle carenze denunciate dagli infermieri, vi sarebbero alcuni dirigenti dotati di mascherine regolamentari e idonee. Non possiamo crederci. Forse la vita di un infermiere vale meno di quella di un dirigente? Non siamo più disposti ad aspettare oltre. Per continuare a fare il nostro lavoro abbiamo il sacrosanto diritto di farlo in sicurezza”. Così il presidente nazionale del sindacato Nursing Up e dottore in infermieristica, Antonio De Palma.