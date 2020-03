Coronavirus, Conte: “decreto non sarà sufficiente, danni seri e diffusi”

In attesa delle misure per fronteggiare le ricadute del coronavirus che il Cdm si appresta a varare stamani, il premier Giuseppe Conte avverte, in un’intervista al Corriere della Sera, che “questo decreto non sarà sufficiente”, che i danni dell’epidemia saranno “seri e diffusi” e servirà un piano di ricostruzione.

Conte, che auspica un coordinamento europeo sul piano sia sanitario che economico, segnala che il picco dell’epidemia non è ancora stato raggiunto e queste sono le settimane più rischiose in cui serve massima precauzione. REUTERS

