Coronavirus, Letta: “serve un’alleanza mondiale”

Enrico Letta su twitter: “La crisi coronavirus è tremenda, inedita per la democrazia. L’Italia è avanti, (per nimero di morti, ndr) gli europei ora ci seguono. L’Europa non faccia errori del passato, intervenga subito e senza condizioni.”

Poi sputa senza motivo sui sovranisti: “Ai critici antieuropei dico guardate la disastrosa gestione dei #Trump #BorisJohnson #Bolsonaro”

E infine pubblica l’articolo di Repubblica dicendo: “Serve un’alleanza mondiale”