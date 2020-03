Coronavirus, Ascani positiva al tampone

“Come sapete da sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi sintomi riconducibili al CoronaVirus. Per questo motivo ho effettuato il tampone che è risultato positivo”. Così in un post su Facebook la viceministra Anna Ascani.

“Questo dimostra – prosegue – quanto sia fondamentale rispettare le indicazioni sanitarie: se fossi uscita, avrei incontrato molte più persone. Restando a casa, ho certamente evitato possibili contagi. Io sto bene: ho qualche linea di febbre e un po’ di tosse”.