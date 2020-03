Coronavirus: altri 175 morti, 1518 pazienti in terapia intensiva

“Il numero dei decessi è di 175”. E’ il dato diffuso da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus. Il totale dei decessi è 1441.

“Oggi registriamo 527 guariti, per un totale di 1966. Abbiamo 2795 nuovi casi, il totale dei positivi è 17750. Di questi, 7680 sono in isolamento domiciliare, mentre 1518 sono in terapia intensiva”, ha aggiunto.