Coronavirus, Canada: positiva moglie di Trudeau, premier in quarantena

NEW YORK, 13 MAR – La moglie del premier canadese Justin Trudeau è positiva al coronavirus. Trudeau nelle scorse ore aveva annunciato il suo auto isolamento dopo che Sophie, la moglie, aveva mostrato sintomi di influenza. Trudeau, precisano le autorità americane, al momento non è stato ancora sottoposto al test perché non mostra sintomi. Trudeau resta in auto isolamento. ansa