Decessi coronavirus, Italia pronta a taroccare i dati come la Germania?

La Germania tarocca i dati sui decessi causati dal coronavirus. L’Italia si prepara a seguirla? La morte potrebbe essere attribuita a patologie pregresse, per abbassare le statistiche sulla mortalità (e forse per alleggerire le responsabilità del governo).

Purtroppo rimane una sola verità: i pazienti con patologie pregresse non sarebbero morti se non avessero contratto il virus!

Il prof Rezza dell'#Istituto Sup Sanità

"Stiamo lavorando sui decessi"."Le morti da #Coronavirus" potrebbero non essere tutte causate da Coronavirus. "Non abbiamo un dato certo su questo". "Dobbiamo acquisire le cartelle cliniche dagli ospedali"

"Tasso letalità non standardizzato pic.twitter.com/n1GCqvIL5D

— Fabio Franchi (@FabioFranchi1) March 11, 2020