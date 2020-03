Coronavirus, UE: serve azione di contenimento aggressiva

BRUXELLES – “Solo con un’azione aggressiva di contenimento possiamo ritardare la trasmissione del Covid-19”. Lo scrive su Twitter la Commissaria europea per la Salute, Stella Kyriakides. “Molti Stati membri hanno già adottato misure di vasta portata, incidendo sulla vita quotidiana dei nostri cittadini e della nostra economia. Tali misure sono più che mai necessarie in tutta l’Ue, secondo l’Ecdc”, prosegue la commissaria postando una foto che la ritrae alla videoconferenza con i ministri della Salute dell’Ue.

“La situazione è molto grave: tutti devono agire in modo coerente e coordinato” per rispondere all’emergenza coronavirus. Lo scrive su Twitter la Commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides riferendo della videoconferenza con i ministri della sanità dell’Ue. La commissaria annuncia che sarà “in contatto regolare con i ministri per coordinare le misure necessarie”.