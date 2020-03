Coronavirus, positivo il questore della Camera Cirielli (FdI)

Il deputato Questore della Camera Edmondo Cirielli (FdI) è risultato positivo al test del Coronavirus Covid-19.

È il secondo deputato contagiato dal coronavirus a Montecitorio. Prima di lui era risultato positivo il Claudio Pedrazzini.

Cresce il timore che possano aumentare i contagi in Parlamento, tanto che nella seduta di ieri, sia Camera che Senato, si sono riuniti con metà dell’aula vuota per approvare rapidamente l’autorizzazione al governo per lo sforamento del deficit.