“O mia bela Madunina..”, arcivescovo di Milano prega sulla terrazza del Duomo

“O mia bela Madunina che te dominet Milan”, “conforta coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case”; “sostieni la fatica dei tuoi figli impegnati nella cura dei malati”; “infondi sapienza nelle decisioni”.

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, questo pomeriggio è salito sulle terrazze del duomo di Milano per rivolgere un’invocazione alla Madunina, la cui statua – simbolo religioso e civile della città e della diocesi – sormonta la guglia maggiore della cattedrale. Esprimendosi in varie lingue, e citando la nota canzone nel dialetto milanese, Delpini ha affermato ancora, rivolgendosi alla Madonna: “Aiutaci a rifiutare le immagini di un Dio lontano, indifferente, vendicativo”; “non permettere che noi ci dimentichiamo di coloro che soffrono vicino e lontano per l’assurdità della guerra, l’ingiustizia della miseria”.