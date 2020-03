Germania, gruppo rap lieto perché il coronavirus “uccide solo i vecchi bianchi”

Il gruppo hip-hop di sinistra ”K.I.Z.” è noto per le sue parole di cattivo gusto. Durante un concerto a Dortmund, ha portato nuove prove.

Nella giornata internazionale della donna domenica nella Westfalenhalle di Dortmund, il gruppo si è esibito esclusivamente di fronte a un pubblico femminile – e non solo ha preso in giro la paura del coronavirus, ma ha anche fatto notare che l’infezione non ha necessariamente colpito le persone sbagliate. Uno dei musicisti ha detto: “Le persone hanno paura di uno stupido virus. La verità è che solo i vecchi bianchi ne muoiono. ”