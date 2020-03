Roma, M5s al 4,4%: funerale politico per la Raggi

Il funerale (politico) di Virginia Raggi non sarà brillante – diciamo – come quello di Vittorio Casamonica. Probabilmente se ne dovrà andare in clandestinità, insalutata ospite, quando tra un anno dovrà lasciare il Campidoglio. Perché quello è il destino della sindaca di Roma. Ha fallito ed è impietoso il risultato di domenica nel collegio Roma 1. Che dice molte cose. Il Movimento 5 stelle nella Capitale si è volatilizzato. Frantumato. Evaporato. Se prendi una scoppola memorabile pari al 4,4 per cento, è chiaro che è finita una storia. Roma si era innamorata del MoVimento e della sua sindaca. Oggi li trattano come i rifiuti: portateli fuori città.

Raggi esca con dignità ed eviti un calvario personale – Se accetta un consiglio, Virginia Raggi farebbe bene ad evitare un calvario. Esca di scena con dignità, annunciando che non ci pensa minimamente a farsi dare una deroga al limite dei due mandati e che come promesso lei chiude qui la sua corsa. La Raggi fa oggettivamente pena se insiste a farsi del male. Quel 4,4 per cento è anche “merito” suo.