Landini, colorificio dal 1946 continua la sua attività a “La Palazzina”

Imola – La Landini snc, attiva dal 1946, è un colorificio, vetreria, laboratorio di cornici e falegnameria che offre una vasta gamma di vernici e prodotti per l’edilizia, per il legno e per la casa. Nella vetreria, la ditta Landini snc presenta qualsiasi tipologia e lavorazione di vetro piano, garantendo anche servizio di sostituzione e installazione.

Inoltre, La Landini snc esegue inoltre, cornici su misura in qualsiasi materiale, restauri di mobili antichi, riparazione e verniciatura di infissi, riparazione ed installazione di avvolgibili, zanzariere e veneziane. Offre prodotti e servizi dando una risposta completa alle esigenze di applicatori e privati nel campo edile e della casa. www.landinisnc.com

La ditta Landini snc specializzata nel campo edile e dell’arredamento ha trasferito il colorifico da via Guerrazzi 25, presso l’ex “Palazzina” di via Quaini 14-22, a Imola, dov’era l’infogiovani.