Fermi tutti! Toninelli presenta la ”rivoluzione sostenibile”

Fermi tutti, è partita la rivoluzione! Mentre l’Italia è in piena emergenza per CoronaVirus, Danilo Toninelli ufficializza al mondo, in una diretta Facebook, la rivoluzione della micromobilità sostenibile: il monopattino elettrico.

Ecco, ora immaginate l’utilità di questo ”rivoluzionario” mezzo di trasporto per gli anziani o per mamme e padri con figli…