Coronavirus, Speranza ci propina lo spot con Amadeus “per tranquillizzare la popolazione”

Amadeus ha appena terminato di registrare i nuovi spot del ministero della Salute sul Coronavirus. A quanto apprende l’Adnkronos, il conduttore di Sanremo ha finito ora di registrare i video in cui compare come testimonial degli spot istituzionali del governo, con cui il ministero intende informare i cittadini sull’emergenza Covid-19, arrivata anche in Italia.

Secondo quanto si apprende, gli spot andranno in onda a partire da domani. Non è escluso che la necessità di divulgare regole precise ma senza allarmismi, tranquillizzando la popolazione, abbia portato la Presidenza del Consiglio e il ministero della Salute a scegliere un volto di grande popolarità come quello di Amadeus, idoneo ad informare, ma anche a rassicurare, i cittadini. adnk