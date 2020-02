Coronavirus, Torino: dipendente Italdesign positivo, chiusi stabilimenti

“Un dipendente di Italdesign è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo è impiegato presso lo stabilimento produttivo di Nichelino”. Lo comunica Italdesign in una nota. Sospesa la produzione. L’uomo risultato positivo ai test vive a Cumiana. Chiusi Nichelino e Moncalieri in via del tutto precauzionale. Tampone a tutti i dipendenti.

“Italdesign ha deciso di chiudere, in via del tutto precauzionale, gli stabilimenti italiani, compresa la sede principale di Moncalieri, a partire da domani, lunedì 24 febbraio. Italdesign sta lavorando a stretto contatto con le autorità sanitare per mettere in pratica tutte le misure richieste al fine di garantire la sicurezza dei propri dipendenti, delle loro famiglie e delle comunità in cui opera”, continua la nota.