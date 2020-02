Coronavirus, Bertolaso: “Imporre prezzi ‘politici’ per disinfettanti”

“Io ricordo che quando ci siamo trovati in situazioni di emergenza o in occasioni di grandi eventi ricordo sempre che c’erano i furbi che aumentavano il prezzo dell’acqua minerale, delle derrate alimentari. Io penso che il governo dovrebbe imporre dei prezzi ‘politici’ evitando così speculazioni vergognose su disinfettanti, mascherine”. A dirlo Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, interpellato dall’Adnkronos, sull’emergenza coronavirus.

“Si stanno facendo tante ordinanze importanti in uno stato di emergenza nazionale e allora si adotti anche un’ordinanza dove si dice che il prezzo della mascherina non può essere superiore a un certo prezzo. Non si può permettere – sottolinea – un mercato nero e gli strumenti per evitarlo”. adnkronos