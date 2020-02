Se non è il momento delle polemiche non è neanche il tempo delle autocelebrazioni!

di Armando Manocchia

I nostri ministri non perdono occasione per autocelebrarsi e ripetere che abbiamo il miglior SSN, ma ancora non è stato rintracciato il paziente ZERO (ovvero il soggetto, uomo o donna che sia, che ha contagiato il manager 38enne definito Paziente 1).

Occupano i Media h24 per lodarsi l’un l’altro, ma la persona che ha accompagnato il paziente 1 (il manager 38enne) in ospedale, nonostante abbia cercato di chiamare per ore il 112 – e che alla fine ha desistito per stanchezza e si è messo in quarantena da solo – NON ha ancora fatto il tampone.

Passano il tempo ad autocelebrarsi e a ripetere che abbiamo il miglior SSN al mondo, ma alcuni ospedali non hanno il minimo necessario, neanche le MASCHERINE, per affrontare l’emergenza e un infermiere di Codogno ha smentito categoricamente che sia “tutto sotto controllo”.

Persino l’OMS ha denigrato il governicchio Italiano che, in tutte le conferenze stampa, cerca di giustificare l’ingiustificabile parlando di primati. Il vero primato dell’Italia, con le politiche ipocrite di questo governo abusivo, è che siamo già al quarto posto nel mondo per numeri di contagiati.

Inoltre, la quarantena millantata per le 274 persone sbarcate dalla Ocean Viking è cominciata come un’autentica presa in giro in quanto, come mostrano video e foto, i migranti sono scesi dalla nave senza la mascherina.