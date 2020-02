Coronavirus, Iran: 4 morti su 18 contagiati

“Il ‘paziente zero’ potrebbe essere un lavoratore cinese attivo a Qom e che aveva viaggiato in Cina”, ha affermato Mohraz. ”E’ chiaro che il nuovo coronavirus si è diffuso nel Paese e probabilmente la fonte di questa malattia sono stati lavoratori cinesi impiegati nella città di Qom e che hanno viaggiato in Cina”, ha affermato. adnkronos

Qom, Iran – a #coronavirus patient is in the intensive care at the local hospital. The video was recorded by the brother of a patient, Dr. Mohammad Molaei. The 60-year-old patient, a retired teacher has died. No history of traveling abroad or any contact with any Chinese person. pic.twitter.com/QRneO5gAjp

— Max Howroute▫️ (@howroute) February 20, 2020