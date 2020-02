Lear Corporation, 250 esuberi a Grugliasco: produzione va in Turchia

Il prossimo 30 marzo scadrà la cassa integrazione per i lavoratori della Lear Corporation di Grugliasco, in provincia di Torino, azienda che produce sedili per automobili. Da quel giorno non ci saranno più ammortizzatori sociali per i circa 250 dipendenti, che rischiano così di trovarsi senza lavoro.

Lear Corporation, 250 esuberi: la protesta – Per questo motivo lunedì 17 febbraio i lavoratori della Lear Corporation hanno manifestato davanti all’Unione Industriale di Torino, facendo sentire la loro rabbia. L’azienda ha dichiarato 250 esuberi, persone che se non si troverà una soluzione rimarranno senza un lavoro. Molti di questi hanno superato i 50anni e difficilmente potranno trovare un’altra occupazione.

Lear Corporation, i lavoratori: ”La produzione di sedili va in Turchia”