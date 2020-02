Fiducia imprese, Germania: crolla indice Zew

18 febbraio – Brusco calo a febbraio dell’indice Zew, che è l’indice di fiducia delle imprese tedesche e che misura da decenni l’andamento dell’economia della Germania. Un indice universalmente considerato il più attendibile per stabilire se l’economia tedesca è un crescita o in recessione, che oggi mostra dati molto allarmanti: scende a 8,7 punti dai 26,7 di gennaio, contro un atteso dato a 21,5 punti stimato dagli analisti. Pesa la paura per gli effetti negativi del coronavirus sull’economia mondiale e specialmente della Germania, come già ieri ha segnalato la banca centrale tedesca, la Bundesbank.