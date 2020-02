Biologi South China University: “Coronavirus uscito da laboratorio di Wuhan”

Avrebbe preso vita in uno dei due laboratorio che si trovano nei pressi del mercato del pesce di Wuhan, il nuovo coronavirus che sta mettendo in ginocchio la Cina con oltre 1700 morti. Ad affermarlo sono due biologi della South China University of Technology che contestano la versione ufficiale fornita dalle autorità di Pechino, secondo la quale l’agente patogeno si sarebbe trasmesso direttamente dai pipistrelli all’uomo.

In particolare, scrive il Daily Mail, Botao Xiao e Lei Xiao sostengono che “le possibili origini del coronavirus 2019-nCoV potrebbero avere come causa gli animali infetti tenuti in laboratorio dal Centro per il Controllo delle Malattie di Wuhan (WHCDC), tra cui 605 pipistrelli”. “Il WHCDC è anche vicino all’Union Hospital dove il primo gruppo di medici è stato infettato durante questa epidemia. È plausibile che il virus sia trapelato e che alcuni di essi abbiano contaminato i pazienti iniziali, sebbene siano necessarie nuove prove”, si legge.