Sgarbi contro M5s: “In piazza a manifestare contro loro stessi, orda di scappati di casa”

Vedere una forza di governo scendere in piazza per protestare è quanto mai singolare. Ma accade anche questo al tempo del Movimento 5 Stelle, che ha manifestato in piazza Santi Apostoli contro i vitalizi. “In realtà protestano contro se stessi”, scrive Vittorio Sgarbi in un post sui social: “Il vero ‘vitalizio’ è pagare ogni mese quest’orda di scappati di casa, senza arte né parte, catapultati, grazie a Grillo, dalle poltrone delle loro case in Parlamento. La maggior parte di loro prima di essere eletta non aveva un lavoro, non aveva mai lavorato e, probabilmente, non avrebbe mai lavorato”.

Un attacco durissimo, quello di Sgarbi ai 5 Stelle, che però non finisce qui: “La loro principale occupazione è quella di stare sui social ad alimentare la ‘tempesta di m***a’ contro gli avversari, e tra questi il Pd che oggi si ritrovano come alleato. Sono contro i ‘vitalizi’, ma girano con le auto blu, non restituiscono, come avevano promesso, i soldi delle indennità, si prendono, a scrocco, le case dello Stato (vedi caso Trenta) e da ministri fanno il contrario di quello che promettevano quando stavano all’opposizione (vedi Di Maio sul caso Regeni)”. liberoquotidiano.it