“Gay sex education” in un liceo di Bologna

di Giuseppe De Lorenzo – San Valentino nel segno di Drag Queen e preservativi. Alle scuole Laura Bassi di Bologna la mattina di venerdì è scivoltata via così, in un’assemblea di istituto dedicata all’amore e alla sessualità nel 2020. Una serie di incontri per “sfatare” alcuni “miti, tabù e tanta disinformazione” e in cui non poteva mancare, ovviamente, la “gay sex education”.

Il programma della giornata era stato condiviso tre giorni fa sulla pagina Instagram dei rappresentanti di istituo del Liceo Laura Bassi. “La partecipazione ad almeno una delle attività è obbligatoria“, si legge nel foglio. Gli studenti avevano diverse scelte a disposizione: in palestra si poteva seguire la storia e l’esibizione delle Drag Queen; in Aula Magna invece è andata in scena l’educazione sessuale “dalla teoria al preservativo” a cura della Croce Rossa, con consegna finale dei contraccettivi gratuiti. Per chi preferiva approfondire l’identità di genere e sessuale, invece, era sufficiente andare all’Aula 3A. Mentre la “Gay sex education” su “ruoli di genere, identità e safer sex” era tenuta in aula 1A dal Cassero Scuola Lgbtq+ Center. Per non farsi mancare nulla, infine, anche un’attvità sul “Pride, Noi dell’Arcobaleno” (guarda qui la gallery ).