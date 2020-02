Saviano promuove raccolta fondi per prelevare migranti

“Facciamo rete!” Con queste parole Roberto Saviano rilancia su Twitter la raccolta fondi per consentire a Mediterranea di tornare a prelevare migranti in mare.

“La #MareJonio, imbarcazione di @RescueMed è libera di tornare in mare a salvare vite. Ma per farlo – scrive Saviano – ha bisogno del nostro sostegno. L’armatore sociale di Mediterranea @AlessandroMetz ha lanciato una raccolta fondi per ripartire. Facciamo rete!”.