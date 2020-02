Bancarotta fraudolenta, pm: ‘Processare genitori di Renzi’

Condividi

FIRENZE, 12 FEB – La procura di Firenze ha chiesto il processo per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, per l’inchiesta per il fallimento delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv che conta una ventina di indagati. Bancarotta fraudolenta e emissione di fatture false i reati ipotizzati a vario titolo. L’udienza preliminare ci sarà il 9 giugno. Per questa inchiesta i genitori di Renzi nel febbraio 2019 furono arrestati. ANSA