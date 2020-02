Attacco Londra, il terrorista islamico era appena uscito di prigione

Terrorismo islamico a Londra – Sudesh Amman era appena stato scarcerato dopo aver scontato soltanto metà della pena. Era stato condannato a 3 anni per l’organizzazione di attacchi islamisti. Boris Johnson ha annunciato un inasprimento delle pene per i terroristi.

(ANSA) L’uomo è stato ucciso dal fuoco di agenti di polizia. Scotland Yard indica la pista del terrorismo di matrice “islamica” come movente, precisando inoltre che il gilet sospetto che il terrorista aveva indosso – come a voler minacciare un attentato suicida – si è rivelato in effetti una falsa minaccia, senza potenziale esplosivo. L’aggressore era “sotto sorveglianza attiva” della polizia. Non è chiaro se l’uomo abbia improvvisato l’aggressione quando ha capito che stava per essere fermato o se gli agenti siano entrati in azione dopo il repentino accoltellamento da parte dell’uomo di due avventori all’interno di una farmacia e di almeno una terza persona fuori, fra cui una donna.

Johnson ha assicurato che i suoi “pensieri” sono con le vittime, le loro famiglie e la cittadinanza. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha ringraziato a sua volta la polizia e i servizi di soccorso, mentre ha puntato l’indice contro i terroristi che “cercano di dividerci” e di cambiare “il nostro modo di vivere”.