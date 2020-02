Italia Viva, Renzi in tour: 100 tappe in tutta Italia per ‘La mossa del cavallo’

“Mi rimetto in cammino, in tutta Italia, farò 100 tappe per presentare il libro che si chiamerà ‘La mossa del cavallo’, ma non è quella di agosto sarà la prossima. Entro marzo avremo 100 sedi e 500mila iscritti. Mi metto in gioco e in campo ma non voglio che pensate che state in un partito che c’è ed esiste, a dispetto dei profeti di sventura, è state ad assistere a quello che fanno gli altri. Il partito è vostro, dovremo spaccarci la schiena tutti insieme e se saremo capaci di farlo non so come andranno i sondaggi ma starà meglio l’Italia. Dipende da ognuno di voi, inizia un cammino affascinante, cerchiamo di divertirci”.

Così Matteo Renzi ha concluso la prima assemblea nazionale di Italia viva.