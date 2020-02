Coronavirus, Nardella lancia #AbbracciaUnCinese “contro l’odio”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, sui social ha lanciato l’hashtag #AbbracciaUnCinese e un videomessaggio per esprimere solidarietà alla comunità cinese e contrastare sciacallaggio e terrorismo psicologico.

“E’ giusto avere attenzione e precauzione e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per il coronavirus – spiega Nardella – ma quello che non è accettabile è il terrorismo psicologico e lo sciacallaggio che alcuni fanno per trovare soltanto una scusa per l’odio e l’esclusione. Invece noi siamo vicini alla comunità cinese in questa battaglia comune”.

Nel video postato su Facebook Nardella è ripreso con un cittadino cinese in Palazzo Vecchio e afferma: “Seguiamo le indicazioni delle autorità sanitarie e usiamo cautela, ma nessun terrorismo psicologico e soprattutto basta con i soliti sciacalli che non vedevano l’ora di usare questa scusa per odiare e insultare. Siamo uniti alla comunità cinese per questa battaglia comune!”. ADNKRONOS

Ma i cinesi sono più intelligenti di Nardella (Pd)