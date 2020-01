M5s in estinzione attacca Del Debbio e Feltri: colpa dei giornalisti

Condividi

Nel giorno del tracollo in Emilia Romagna e Calabria, nel giorno della loro sparizione dai radar della politica, i grillini che fanno? Autocritica? Analisi? Congressi? No, se la prendono con Vittorio Feltri e Mediaset. Già, tutta colpa dei giornalisti. Come sempre. Il ritornello che ripetono da che esistono.

Il punto è che gli account ufficiali del M5s, sui social, hanno rilanciato un duro intervento del direttore di Libero a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4. Interpellato dal conduttore sul passo indietro di Luigi Di Maio, sul fatto che si sia tolto la cravatta, Feltri spiegava: “Io direi che se si è tolto la cravatta sono affari suoi, mentre il fatto che si sia tolto dai cogl*** sono anche affari nostri e noi godiamo”.

Opinione cruda ma legittima, accolta da uno scroscio di applausi in pubblico e dalle risate di Del Debbio. Ma i grillini, proprio dopo il tracollo elettorale, scelgono di puntare il dito. Rilanciando il video, commentano: “Ormai è abitudine nelle tv, soprattutto nelle reti Mediaset, vedere giornalisti ed opinionisti ricoprire di fango il Movimento 5 Stelle: così, senza una vera e propria motivazione. È questo il vero giornalismo? Ma non si vergognano?”.

Non è chiaro di cosa ci si debba vergognare. E di fango non ve n’è nemmeno una goccia: si tratta di libertà d’espressione, per quanto cruda. E di motivazioni per “godere” del passo indietro di Di Maio, in verità, ce ne sono parecchie. Pagine e pagine. www.liberoquotidiano.it