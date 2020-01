Emilia R., Renzi: comunque vada, nessuna crisi di governo

“Non so se le dimissioni di Di Maio avranno un effetto positivo o negativo sui 5 Stelle. Penso che i grillini abbiano iniziato una inesorabile discesa. Detto questo, provo rispetto umano per Di Maio. Conoscerà l’amaro sapore che ha l’ipocrisia degli ex amici. Ipocrisia e ingratitudine sono presenti in tutto l’arco costituzionale. Ora spero si concentri sul far bene il ministro degli Esteri”. Lo dice Matteo Renzi in un’intervista a ‘Il Messaggero’.

“Comunque vada” in Emilia Romagna, “il giorno dopo non si deve aprire la crisi di governo. Spero che da lunedì Conte cambi passo. Perché serve un’Italia che torni a crescere – aggiunge -. E che riprenda il suo ruolo in Europa e nel Mediterraneo. Il tempo dei rinvii è finito”. adnkronos