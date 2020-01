Migranti, Gentiloni: missione Sophia deve ripartire

La missione navale Sophia dovrebbe ripartire. Lo dice il commissario europeo all’Economia, ex presidente del Consiglio ed ex ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, rispondendo ad una domanda a Bruxelles, a margine dell’Eurogruppo.

“Io penso di sì – afferma Gentiloni a chi gli chiede se, in qualità di ex premier, ritenga che la missione debba ripartire oppure no -. Penso che, naturalmente verificando le condizioni con i Paesi interessati, in un momento come questo avere in mare una missione navale europea abbia solo risvolti positivi. Non vedo – conclude – quali possano essere quelli negativi”. adnkronos