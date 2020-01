Meghan Markle a Sanremo, idea dei pubblicisti

Condividi

Meghan Markle a Sanremo 2020. È l’incredibile suggerimento che arriva dai pubblicitari ad Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival. Gli esperti ritengono che potrebbe essere il momento giusto per ingaggiare la Duchessa di Sussex, dopo l’annunciata rinuncia ai titoli reali.

L’idea di portare Meghan all’Ariston – scrive il Messaggero – è di Luciano Nardi, uno tra i più noti pubblicitari italiani: “Se Amadeus riuscisse a far partecipare Meghan – spiega Nardi – trasformerebbe la kermesse canora in un evento mediatico di livello mondiale. La raccolta pubblicitaria della Rai, poi, schizzerebbe alle stelle, dando vita ad una vera e propria gara per accaparrarsi lo spazio pubblicitario pre e post suo intervento. Il valore del singolo spot – aggiunge – aumenterebbe vertiginosamente. E in questo modo la sua presenza non solo si ripagherebbe da sola ma farebbe guadagnare la Rai”. Amadeus prenderà in considerazione l’idea?