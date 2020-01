Firenze: pugni a una ragazza per stuprarla, si cerca uno straniero

Firenze – Piazza Giudici: aggredisce e cerca di violentare una donna sul portone di casa, ricercato. Terrore in piazza dei Giudici, la scorsa notte, per una giovane che stava tornando a casa. Sul portone d’ingresso della sua abitazione, la 31enne si è sentita afferrare da dietro da un uomo che prima ha cercato di strapparle di dosso i vestiti e poi l’ha colpita con una scarica di pugni in pieno volto.

In aiuto della vittima sono fortunatamente arrivati i carabinieri della stazione Uffizi, allarmati dalle grida di aiuto della giovane vittima. I militari si sono subito buttati sulle tracce dell’uomo che, però, era stato messo in fuga poco prima dall’arrivo di due passanti.

L’uomo – un cittadino straniero – è tuttora ricercato dalle forze dell’ordine. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza presenti in zona La 31enne, sotto choc, è stata portata all’ospedale di Santa Maria Nuova per le cure del caso. Per lei, prognosi di 30 giorni.

