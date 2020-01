Carabinieri trovano droga negli hotel che ospitano “migranti”

Durante un controllo in due alberghi di Chianciano Terme, dove sono ospitati alcuni richiedenti asilo provenienti dall’Africa, i carabinieri della compagnia di Montepulciano hanno trovato e sequestrato droga destinata allo spaccio. Lo scrive La Nazione

Dopo varie segnalazioni a proposito di una sospetta attività di spaccio di stupefacenti svolta dalle persone ospitate nelle strutture, venti militari delle stazioni di Chianciano, Chiusi, Chiusi Scalo e Montepulciano, con il supporto di due unità cinofile del nucleo carabinieri di Firenze, hanno così ispezionato a sorpresa, camere e locali di uso comune delle strutture alberghiere.

In un locale lavanderia, avvolti in biancheria, i militari hanno trovato cento grammi di hashish, che non è stato possibile attribuire a nessuno degli ospiti. In un cortile dello stesso albergo, dietro ad un elemento esterno dell’impianto di climatizzazione, segnalato da un cane antidroga, i carabinieri hanno rinvenuto 45 grammi di marijuana, confezionata in 12 dosi, raccolte in una busta di cellophane; anche in questo caso non è stato possibile risalire a chi fa commercio della sostanza. La droga è stata sequestrata. I carabinieri hanno fatto sapere che intensificheranno i controlli per prevenire lo spaccio da parte delle persone che hanno accesso all’albergo.