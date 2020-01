Zingaretti: cambiare decreti sicurezza entro gennaio

Condividi

“I decreti Salvini si cambiano, come ha già annunciato la ministra dell’Interno Lamorgese, a gennaio. Forse si sarebbe potuto fare prima ma siamo entrati dentro il tunnel della legge di bilancio e non è stato possibile”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite di Otto e mezzo su La7.

Precisa Zingaretti: “Però non chiamiamoli ‘decreti sicurezza’ perché con la sicurezza non avevano niente a che fare. Intanto fatemi dire che questo è l’unico governo che ha raddoppiato le risorse per il contratto delle forze dell’ordine e pagato gli straordinari a polizia e carabinieri”. (askanews)

Subito sbugiardato