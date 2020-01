Sistema Bibbiano in Veneto: Tso a bambina per sottrarla alla mamma

Sistema Bibbiano anche in Veneto. Una bambina viene sottoposta a Tso e rinchiusa in una comunità psichiatrica per adulti.

Lo psichiatra valuta il caso e dichiara che la piccola non è affetta da alcuna sindrome e le cure psichiatriche vengono gradualmente sospese. Ovviamente partono le denunce.

Video del giornalista investigativo Marco Gregoretti.