Faraone: sovranisti odiano Rula Jebreal perché colta e impegnata

Condividi

“Donna, colta, impegnata. È il mix che i sovranisti odiano. In queste ore Rula Jebreal è oggetto di insulti sessisti, razzisti e sapete perché? Per un’indiscrezione: Amadeus l’avrebbe scelta come co-conduttrice di Sanremo2020. Non so se lo sarà, lo spero, forza Rula Jebreal”. Lo scrive su twitter il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone tentando di difendere l’ex moglie dell’ereditiere Goldman Sachs.

Rula si distinse anche per aver diffuso e mai cancellato (è ancora su Twitter) la bufala dell’uovo razzista, dicendo che l’atleta Daisy era stata aggredita neonazisti italiani. Le cose, invece, stavano in tutt’altro modo: Lancio uova contro Daisy Osakue, alla guida dell’auto il figlio di un consigliere PD