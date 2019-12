Texas: sparatoria in una chiesa, due morti

Due persone uccise e un’altra in condizioni critiche dopo una sparatoria in una chiesa a White Settlement, in Texas. Molte agenzie riferiscono che la sparatoria è avvenuta nella West Freeway Church of Christ.

La portavoce della MedStar Macara Trusty ha confermato che una persona è morta sul posto ed un’altra durante il trasporto in ospedale. Una terza persona è ricoverata in condizioni critiche.

Un testimone ha detto alla CBS 11 News che un uomo armato ha sparato a qualcuno con un fucile durante la comunione e che è stato poi abbattuto a sua volta da un altro uomo che si trovava in chiesa.