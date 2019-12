Migranti, squadre di specialisti per smascherare i finti minorenni

di Mariana di Piazza – Squadre di specialisti per valutare l’età dei migranti richiedenti asilo non accompagnati da adulti. In questo modo il Friuli Venezia Giulia vuole combattere le truffe dei cosiddetti Msna (minori stranieri con accompagnati). “La Regione metterà in campo squadre di specialisti che, su esplicita richiesta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, stabiliranno con esattezza l’età dei migranti non accompagnati da adulti, sprovvisti di documenti, che si sono dichiarati minorenni”, hanno annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il suo vice Riccardo Riccardi.

IlGiornale.it aveva documentato la truffa dei migranti minori proprio nella Regione che confina con la Slovenia (guarda il reportage). Erano stati alcuni richiedenti asilo a spiegare che tra loro, in strutture che costano dai 70 ai 100 euro al giorno per migrante, si nascondono finti 17enni: “Alcuni di loro non hanno i capelli”, “C’è chi ha almeno 35 anni”, ci avevano raccontato.