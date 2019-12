Luttwak: “Trump vincerà alla grande, l’elite ha perso il potere e non tornerà”

“Dal primo giorno l’elite non è stata contenta della scelta del popolo, dal primo giorno ha parlato di impeachment, ma alle elezioni Donald Trump vincerà alla grande, e poi vincerà la figlia Ivanka per i prossimi otto anni”. E’ questa la vera situazione che “i democratici si trovano davanti”, nel momento in cui hanno approvato l’impeachment, spiega all’Adnkronos il politologo Edward Luttwak: “E’ come in Gran Bretagna con la Brexit, come in Italia, l’elite ha perso il potere e non ritorna al potere“.

Luttwak ricorda prima i “due anni di indagini del procuratore Mueller che ha trovato zero” sul Russiagate e poi il Kievgate tutto intorno ad “una telefonata impropria, illegittima, sbagliata”, riconosce parlando della telefonata tra Trump e il presidente ucraino Zelensky. Ma che “purtroppo per i democratici non è alto tradimento”, aggiunge, affermando che quindi anche l’impeachment si chiuderà con “zero pericolo” per Trump. Ma, dopo, il presidente potrà presentarsi alla rielezione “con la disoccupazione più bassa delle statistiche americane e l’aumento di prosperità per quasi tutto il Paese e potrà dire che ‘mentre io governavo, i democratici facevano questo stupido impeachment perché non vogliono la scelta popolare'”.