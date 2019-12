Popolare Bari, “decreto non ricapitalizza la Banca, risparmiatori perdono tutto”

Banca Popolare di Bari “Questo decreto legge non ricapitalizza la Banca Popolare di Bari, non se ne fa il nome. Viene delineato un percorso per creare un altro soggetto”

Lo dice Massimo Melpignano, avvocato che difende risparmiatori che hanno perso praticamente tutto. 69mila soci della Popolare hanno perso praticamente tutto.

Ricatto della Commissione UE alla Banca Popolare di Bari»

#bancapopolareBari "Questo decreto legge non ricapitalizza la Banca Popolare di Bari, non se ne fa il nome. Viene delineato un percorso per creare un altro soggetto" Massimo Melpignano, avvocato che difende risparmiatori che hanno perso praticamente tutto #agorarai pic.twitter.com/Ik0Vuhzfp9 — Agorà (@agorarai) December 18, 2019

