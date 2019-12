Alpitel, licenziamento collettivo: 100 dipendenti a casa

Non c’è peggior modo di avvicinarsi alle festività natalizie e alla conclusione dell’anno che con una procedura di licenziamento. Purtroppo è quello che è capitato ai dipendenti della Alpitel, azienda che sviluppa impianti di telecomunicazione, il 12 dicembre ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 100 lavoratori (su 600 totali), tra staff e servizi, dislocati soprattutto nelle sedi di Nucetto, in provincia di Cuneo, e Moncalieri, in provincia di Torino.

Ma il rischio non è limitato soltanto ai due stabilimenti piemontesi, gli esuberi riguardano anche interessano quasi tutti centri periferici lungo il territorio nazionale. […]

