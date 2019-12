Roma, allerta maltempo: Raggi chiude scuole, parchi e cimiteri

La Capitale chiude per la pioggia – Emergenza maltempo a Roma. E la Raggi chiude scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, la Sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza per disporre la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, parchi, cimiteri e ville storiche per la giornata di venerdì 13 dicembre.

Questo pomeriggio, riferisce il Campidoglio in una nota, è stato aperto il Centro operativo comunale (Coc) che include tutte le strutture comunali e municipali deputate a coordinare l’attività mirata a fronteggiare il rischio di allagamenti e limitare eventuali disagi.