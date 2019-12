Milano: 600 sindaci manifestano contro messaggi di odio alla Segre

Milano, sindaci con la Segre contro l’odio. A Milano “marcia di solidarietà” a sostegno della senatrice a vita Liliana Segre, vittima di minacce antisemite sui social, per le quali ha la scorta. In realtà, Segre non mai ricevuto i 200 messaggi di odio di cui parla il mainstream.

All’iniziativa partecipano 600 sindaci di tutta Italia, in fascia Tricolore senza simboli di partito. Tra loro Sala, Raggi, Appendino, Ricci, De Magistris, Gori, Nardella, Decaro e sindaci del centrodestra. Presenti tanti cittadini.

Slogan della manifestazione organizzata da Comune di Milano, Anci e Unione delle Province è: “L’odio non ha futuro”.

