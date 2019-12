“Loro non diventeranno Europa, ma noi diventeremo Africa”

Il prof Alessandro Meluzzi: “La migrazione non produce nessun effetto positivo. Quanti africani hanno diritto di entrare in Europa? Questo è il punto! Questa migrazione non ha stima della nostra civiltà. Loro non diventeranno Europa, ma noi diventeremo Africa!”

Siamo negli studi di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, dove si torna a parlare di immigrazione, integrazione ed islam. Tra gli ospiti Alessandro Meluzzi, contrarissimo al proliferare di moschee sul territorio italiano, che argomenta la sua posizione insistendo sulla differenza “strutturale” tra una moschea e una chiesa, sulla differenza tra i due luoghi di culto. “La moschea – spiega Meluzzi – non è una chiesa, perché lì si esercita la giustizia e il mercato, quindi chi le associa ad una chiesa non conosce l’islam”, conclude.

