Manovra: 400mila euro per celebrare la nascita del PCI

Per le iniziative “culturali” in occasione del centesimo anniversario della nascita del partito comunista italiano, è autorizzata la spesa di 200mila euro per ciascuno degli anni 2020-2021.

Questa porcheria è firmata dai senatori di maggioranza Daniele Manca, Francesco Verducci, Vasco Errani

Mattarella: “L’evasione fiscale è una cosa indecente”

(No. E’ una difesa dai vostri indecenti sprechi!)

Eh si… tengono in ostaggio la legge di bilancio per questioni fondamentali parte 2 pic.twitter.com/JeBkL5X9Bm — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) December 9, 2019

