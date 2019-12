Furti in appartamento, fermate Rom di 15 e 13 anni

Furti in appartamento Pescara: minorenni sorprese dalla polizia. I poliziotti della squadra volante di Pescara sono intervenuti in una palazzina dove era stata segnalata la presenza di due ragazze che si erano introdotte furtivamente nel condominio. Gli agenti sono riusciti a sorprenderle mentre stavano armeggiando sulla porta d’ingresso di un appartamento al primo piano, utilizzando una lastra di plastica di quelle usate per aprire le porte blindate quando non vengono chiuse a chiave con le mandate. La maggiore è stata trovata in possesso di vari gioielli preziosi e bigiotteria.

Le giovani sono state subito identificate: entrambe croate, di 15 e 13 anni, provenienti da un campo rom di Roma. Immediati accertamenti hanno permesso di appurare che, di recente, la 15enne era stata già arrestata due volte in flagranza di reato per furto in abitazione in provincia di Firenze e, quindi, colpita dalla misura cautelare del divieto di dimora nell’intera regione Toscana.